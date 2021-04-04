Бохинен рассказал о настрое ЦСКА на матч со «Тамбовом»
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».
«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть сегодня. С каждой неделей чувствую себя все лучше и хочу помогать команде побеждать, независимо от того, выйду я в старте или на замену. Нам важно переломить череду неудачных результатов и вернуться с победой», — цитирует Бохинена Twitter ЦСКА.
22-летний Бохинен перешел в ЦСКА 15 февраля из норвежского «Стабека». Соглашение с хавбеком заключено до конца сезона-2024/25.
Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 апреля, в Саранске. Начало встречи — в 16:30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/pfc_cska/status/1378614526422224897?s=20
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