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Бохинен рассказал о настрое ЦСКА на матч со «Тамбовом»

11:16
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».

«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть сегодня. С каждой неделей чувствую себя все лучше и хочу помогать команде побеждать, независимо от того, выйду я в старте или на замену. Нам важно переломить череду неудачных результатов и вернуться с победой», — цитирует Бохинена Twitter ЦСКА.

22-летний Бохинен перешел в ЦСКА 15 февраля из норвежского «Стабека». Соглашение с хавбеком заключено до конца сезона-2024/25.

Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 апреля, в Саранске. Начало встречи — в 16:30 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1378614526422224897?s=20

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