Экс-игрок ЦСКА Дзагоев завел личный Telegram-канал

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев создал личный Telegram-канал.

В первом посте 35-летний спортсмен порассуждал о жизни после футбола.

«Есть ли жизнь после футбола? Есть. Всю карьеру я думал только об игре. Жил от матча к матчу, от тренировки к тренировке. А после футбола ты сам себе хозяин, свободный художник. И эта жизнь тоже может быть классной — любимая семья, работа в селекционной службе ЦСКА, страсть к паделу, бизнес. Решил, что хочу вам это показать. Я всегда кайфовал от того, что делаю. Надеюсь, здесь будет так же. Пишите, что вам было бы интересно, я постараюсь чаще делиться контентом. Связь», — написал спортсмен.

О завершении профессиональной карьеры Дзагоев объявил 21 ноября 2023 года. Помимо ЦСКА, хавбек также выступал за «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.