4 февраля, 16:47

Экс-игрок ЦСКА Дзагоев завел личный Telegram-канал

Сергей Ярошенко
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев создал личный Telegram-канал.

В первом посте 35-летний спортсмен порассуждал о жизни после футбола.

«Есть ли жизнь после футбола? Есть. Всю карьеру я думал только об игре. Жил от матча к матчу, от тренировки к тренировке. А после футбола ты сам себе хозяин, свободный художник. И эта жизнь тоже может быть классной — любимая семья, работа в селекционной службе ЦСКА, страсть к паделу, бизнес. Решил, что хочу вам это показать. Я всегда кайфовал от того, что делаю. Надеюсь, здесь будет так же. Пишите, что вам было бы интересно, я постараюсь чаще делиться контентом. Связь», — написал спортсмен.

О завершении профессиональной карьеры Дзагоев объявил 21 ноября 2023 года. Помимо ЦСКА, хавбек также выступал за «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Алан Дзагоев
Алан Дзагоев
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
  • lvb

    На Кавказе есть популярная песня "Кайфуем"). Это точно про Аланчика, кайфует/ смеется постоянно, пальчик покажут-укатывается. Кому интересны имхи вечно смеющегося клоуна.. велкам ту Телеграм Дзагоева)

    04.02.2026

    • Погребняк — о «Кубке Легенд»: «Большая честь находиться среди тех, кто творил историю российского футбола»

    Мостовой согласен с победой Аршавина в рейтинге лучших футболистов России XXI века
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

