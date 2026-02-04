Погребняк — о «Кубке Легенд»: «Большая честь находиться среди тех, кто творил историю российского футбола»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего «Кубка Легенд».

Форвард примет участие в турнире в составе команды «Легенды «Зенита»». По итогам жеребьевки сине-бело-голубые попали в группу A вместе с «Локомотивом» и ЦСКА. В группе B сыграют «Спартак», «Динамо» и сборная мира.

«Скоро стартует самый главный праздник футбольной ностальгии — 18-й «Кубок Легенд». Для меня большая честь находиться среди тех, кто творил историю российского футбола.

У нас в группе «Локомотив» и ЦСКА. Но все шесть команд конкурентоспособные. Составы впечатляют. Мы еще ждем подкрепления в нашей сборной легенд «Зенита». Будем бороться за трофей», — сказал Погребняк «СЭ».

«Кубок Легенд» пройдет 21 и 22 февраля в Москве.