Ловчев: «Не считаю Карпина выдающимся тренером»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Уход Карпина из «Динамо» — неизбежная вещь. Я не считаю Карпина выдающимся тренером. Это нормальный, выросший в нашем футболе тренер. Но у нас что, все затмилось и есть один Карпин? Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты из средней команды. Они что, Месси или Роналду купили? В такой ситуации вопрос только в том, повезет или нет. Не повезло. И сборная играет плохо», — сказал Ловчев «СЭ».

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на деятельности на посту главного тренера сборной России.