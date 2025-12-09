Ловчев считает, что Батракову рано уезжать в Европу

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Сейчас все говорят про Батракова. Пора ли ему покорять Европу? Надо ехать тогда, когда за тобой гоняются и деньги большие платят. Но я думаю, что ему еще рано», — сказал Ловчев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

Контракт 20-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.