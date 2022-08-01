«Динамо» предложило 11 миллионов евро за защитника сборной Мексики Монтеса

Стала известна сумма, которую «Динамо» предложило за защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сезара Монтеса.

По данным журналиста NFL Mexico Кери, клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока. Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» продвинулись на 99 процентов и близки к своему завершению.

Клубы надеются закрыть сделку в понедельник, 1 августа.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную он провел 23 матча.