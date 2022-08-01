Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:32

«Динамо» предложило 11 миллионов евро за защитника сборной Мексики Монтеса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сезар Монтес.
Фото mexico.as.com

Стала известна сумма, которую «Динамо» предложило за защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сезара Монтеса.

По данным журналиста NFL Mexico Кери, клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока. Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» продвинулись на 99 процентов и близки к своему завершению.

Клубы надеются закрыть сделку в понедельник, 1 августа.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную он провел 23 матча.

Источник: https://twitter.com/KeryNews/status/1554012101160599553?s=20&t=i6hNeB42-EnnauuwtjpbbA
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Монтеррей
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева
«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»
Агент Башича рассказал о его адаптации в «Оренбурге»
Кто самый яркий из бразильцев «Зенита»? Мнение Юрия Газзаева
Юрий Газзаев о Семаке: «У него ни одна позиция не провисает»
Спиридонов надеется, что возможный уход Федуна не скажется на результатах «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спиридонов о победе над «Оренбургом»: «Страшно за нашу оборону, но в целом матч был неплохим»

Григорьянц рассказал о моментах, которые КДК РФС рассмотрит по итогам третьего тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости