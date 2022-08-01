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Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» раскрыл сумму трансфера Бека-Бека

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

— Любая сделка с переходом игрока в Европу в настоящее время — это, на мой взгляд, приличная работа спортивных департаментов и руководства клуба. Дальше надо смотреть, — отметил Анатолий Мещеряков.

— Удивляет ли вас, что «Локомотив» открыто опубликовал сумму трансфера?

— «Локомотив» всегда борется за лидирующие места, а сейчас находится на третьем месте с конца. В этом и кроется ответ на вопрос. У «Локомотива» игра есть? Нет, — приводит слова Мещерякова «Спорт День за Днем».

Как сообщает пресс-служба «Локо», сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/meshcheryakov-rasskazal-pochemu-lokomotiv-raskryl-summu-transfera-beka-beka
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Алексис Бека-Бека
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