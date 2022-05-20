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Алдонин — о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Поздравляю Игоря и клуб с прекрасным продолжением истории»

Алдонин поздравил ЦСКА и Акинфеева с продолжением сотрудничества
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение вратаря армейцев Игоря Акинфеева продлить контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

«Не было никаких сомнений, что Игорь не завершит карьеру и не перейдет в другой клуб. Новый контракт с ЦСКА был временным вопросом. Поздравляю Игоря и клуб с прекрасным продолжением истории. Понижение зарплаты? Это достойный поступок. Сейчас непростая ситуация. Игорь поступил абсолютно правильно. Он показал пример многим игрокам, в том числе молодежи», — сказал Алдонин «СЭ».

36-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб. В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах за ЦСКА и 30 пропущенных голов. 12 матчей Акинфеев провел на ноль.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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