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Бабаев поблагодарил Магнуссона после ухода из ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил защитника Хердура Магнуссона за выступления в составе армейцев.

«Магнуссон перешел в ПФК ЦСКА в важный момент перестройки команды и сходу стал основным защитником и одним из лидеров того состава. Вместе с ним команда одержала много запоминающихся побед, в том числе дважды над «Реалом». В каждой игре Хёрдур демонстрировал бойцовские качества, за что его полюбили наши болельщики. Мы благодарны ему за период в ПФК ЦСКА, желаем успешной карьеры и обойтись без серьезных травм», — приводит слова Бабаева пресс-служба московского клуба.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Магнуссона.

Контракт исландского футболиста истекает по окончании сезона-2021/22.

29-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити». Он провел за красно-синих 92 матча и забил пять мячей. В составе армейцев он становился обладателем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне Магнуссон из-за травмы сыграть только три матча в Тинькофф РПЛ.

Хердур Магнуссон
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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