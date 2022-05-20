Бабаев поблагодарил Магнуссона после ухода из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил защитника Хердура Магнуссона за выступления в составе армейцев.

«Магнуссон перешел в ПФК ЦСКА в важный момент перестройки команды и сходу стал основным защитником и одним из лидеров того состава. Вместе с ним команда одержала много запоминающихся побед, в том числе дважды над «Реалом». В каждой игре Хёрдур демонстрировал бойцовские качества, за что его полюбили наши болельщики. Мы благодарны ему за период в ПФК ЦСКА, желаем успешной карьеры и обойтись без серьезных травм», — приводит слова Бабаева пресс-служба московского клуба.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Магнуссона.

Контракт исландского футболиста истекает по окончании сезона-2021/22.

29-летний защитник перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити». Он провел за красно-синих 92 матча и забил пять мячей. В составе армейцев он становился обладателем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне Магнуссон из-за травмы сыграть только три матча в Тинькофф РПЛ.