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26 октября 2025, 14:46

Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал комичным празднование гола Беншимола со стянутыми шортами

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на празднование нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола гола в ворота «Локомотива».

— Видел этот эпизод. Комичный. Не знаю. Если судья не видел, то, наверное, ВАР не мог вмешаться, — сказал Николаев «СЭ».

— Вы бы дали желтую?

— Не знаю, как интерпретировать такие действия.

— Бурная радость, наверное.

— Может быть. Без комментариев. Хотя комично смотрелось. Может быть, он даже не заметил, что так произошло. Есть определенные жесты, которые заслуживают даже удаления, но здесь не буду комментировать, насколько все это было очевидно.

На 42-й минуте после ввода мяча из аута отличился форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол. При праздновании гола 23-летний костариканец приспустил шорты и держался за пах.

Игра «Акрон» — «Локомотив» проходит в Саранске. Матч перенесли из Самары, где «Акрон» обычно проводит домашние встречи, из-за проведения форума «Россия — спортивная держава».

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РПЛ
ФК Акрон
Алексей Николаев
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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