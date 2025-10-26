«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходила в Саранске.

У тольяттинцев гол забил Беншимол. У москвичей отличился Сесар Монтес.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает первое место в таблице РПЛ, опережая ЦСКА (27) по дополнительным показателям. Железнодорожников может обойти «Краснодар» (26), у которого остается матч в запасе. В 14-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом» 1 ноября.

«Акрон» с 12 очками занимает 12-ю строчку в таблице чемпионата. Тольяттинцы 1 ноября сыграют на выезде с «Ростовом».