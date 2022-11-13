Экс-арбитр ФИФА и телеэксперт ввел болельщиков в заблуждение. Он неверно оценил протокол ВАР

После игры 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев, выступающий телеэкспертом по вопросам судейства, допустил некорректное высказывание относительно работы видеоассистентов (ВАР) и протокола ВАР. Оно могло ввести в заблуждение футбольных болельщиков, игроков и тренеров, поэтому необходимо внести ясность.

Николаев дал оценку эпизоду на 34-й минуте, который предшествовал фолу на Николае Комличенко в штрафной площади самарской команды. Секундами ранее случилось единоборство Виктора Мелехина с Романом Ежовым, когда ростовчанин раньше соперника пошел в мяч, был первым на мяче и выбил его в сторону подъемом стопы. Через мгновение произошел контакт бутсы Мелехина с ногой соперника.

Игра в мяч Мелехина позволила «Ростову» провести атаку, а через девять секунд произошел фол на Комличенко, который арбитр Артем Любимов поначалу не заметил. Затем за этот фол был назначен 11-метровый удар.

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».

«В эпоху ВАР все не так просто, — отметил в телепередаче Николаев. — Первое — это подкат Мелехина. На мой взгляд, здесь очевидное нарушение правил, потому что в подкат можно идти по-разному. Здесь на скорости, и была действительно реальная возможность нанести футболисту травму... ВАР не может в этой ситуации. Если бы был забит гол, а не пенальти, то, думаю, ВАР, конечно, позвал бы Артема Любимова к монитору. Назначили бы штрафной удар. На мой взгляд, это спорная недоработка протокола видеоарбитра».

Сказанное уважаемым телеэкспертом не соответствует действительности. Это легко обнаружить, если открыть тот самый протокол, о котором сказал Николаев.

Во-первых, в документе отмечается, что «отрезок игры до и после инцидента, который может быть просмотрен, определяется правилами игры и протоколом ВАР».

Во-вторых, подробно описываются «категории решений/эпизодов, которые могут быть просмотрены в случае возможной явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента». В частности, при назначении или неназначении 11-метрового удара проверяется следующее:

— нарушение правил атакующей командой в развитии атаки, которая привела к эпизоду с 11-метровым ударом (игра рукой, физическое нарушение, «вне игры» и т.д.);

— мяч не в игре перед эпизодом с 11-метровым ударом;

— место нарушения (внутри или за пределами штрафной площади);

— 11-метровый удар неправильно назначен;

— 11-метровый удар ошибочно не назначен.

Как следует из написанного, в протоколе ВАР прямо говорится о том, что проверяется, есть ли нарушение правил атакующей командой в развитии атаки.

В-третьих, есть и еще более конкретная фраза, имеющая прямое отношение к матчу «Крылья Советов» — «Ростов»:

«Для решений/инцидентов, связанных с голами, назначенным/не назначенным 11-метровым ударом и красной карточкой за лишение явной возможности забить гол, может быть необходим видеопросмотр атакующей фазы игры, которая непосредственно связана с решением/инцидентом. Это может включать в себя то, как атакующая команда овладела мячом».

Единоборство Мелехина и Ежова входило в атакующую фазу. То есть видеоассистенты Иван Сиденков и Арам Петросян имели полное право в соответствии с протоколом ВАР провести всю необходимую проверку действий игроков, предшествовавших фолу на Комличенко. Думаю, они ее и провели. Никакой «недоработки протокола» нет.