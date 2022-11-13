Экс-арбитр ФИФА и телеэксперт ввел болельщиков в заблуждение. Он неверно оценил протокол ВАР
После игры 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев, выступающий телеэкспертом по вопросам судейства, допустил некорректное высказывание относительно работы видеоассистентов (ВАР) и протокола ВАР. Оно могло ввести в заблуждение футбольных болельщиков, игроков и тренеров, поэтому необходимо внести ясность.
Николаев дал оценку эпизоду на 34-й минуте, который предшествовал фолу на Николае Комличенко в штрафной площади самарской команды. Секундами ранее случилось единоборство Виктора Мелехина с Романом Ежовым, когда ростовчанин раньше соперника пошел в мяч, был первым на мяче и выбил его в сторону подъемом стопы. Через мгновение произошел контакт бутсы Мелехина с ногой соперника.
Игра в мяч Мелехина позволила «Ростову» провести атаку, а через девять секунд произошел фол на Комличенко, который арбитр Артем Любимов поначалу не заметил. Затем за этот фол был назначен 11-метровый удар.
«В эпоху ВАР все не так просто, — отметил в телепередаче Николаев. — Первое — это подкат Мелехина. На мой взгляд, здесь очевидное нарушение правил, потому что в подкат можно идти по-разному. Здесь на скорости, и была действительно реальная возможность нанести футболисту травму... ВАР не может в этой ситуации. Если бы был забит гол, а не пенальти, то, думаю, ВАР, конечно, позвал бы Артема Любимова к монитору. Назначили бы штрафной удар. На мой взгляд, это спорная недоработка протокола видеоарбитра».
Сказанное уважаемым телеэкспертом не соответствует действительности. Это легко обнаружить, если открыть тот самый протокол, о котором сказал Николаев.
Во-первых, в документе отмечается, что «отрезок игры до и после инцидента, который может быть просмотрен, определяется правилами игры и протоколом ВАР».
Во-вторых, подробно описываются «категории решений/эпизодов, которые могут быть просмотрены в случае возможной явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента». В частности, при назначении или неназначении 11-метрового удара проверяется следующее:
— нарушение правил атакующей командой в развитии атаки, которая привела к эпизоду с 11-метровым ударом (игра рукой, физическое нарушение, «вне игры» и т.д.);
— мяч не в игре перед эпизодом с 11-метровым ударом;
— место нарушения (внутри или за пределами штрафной площади);
— 11-метровый удар неправильно назначен;
— 11-метровый удар ошибочно не назначен.
Как следует из написанного, в протоколе ВАР прямо говорится о том, что проверяется, есть ли нарушение правил атакующей командой в развитии атаки.
В-третьих, есть и еще более конкретная фраза, имеющая прямое отношение к матчу «Крылья Советов» — «Ростов»:
«Для решений/инцидентов, связанных с голами, назначенным/не назначенным 11-метровым ударом и красной карточкой за лишение явной возможности забить гол, может быть необходим видеопросмотр атакующей фазы игры, которая непосредственно связана с решением/инцидентом. Это может включать в себя то, как атакующая команда овладела мячом».
Единоборство Мелехина и Ежова входило в атакующую фазу. То есть видеоассистенты Иван Сиденков и Арам Петросян имели полное право в соответствии с протоколом ВАР провести всю необходимую проверку действий игроков, предшествовавших фолу на Комличенко. Думаю, они ее и провели. Никакой «недоработки протокола» нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2