Ульянов может сменить Леонченко на посту гендиректора «Локомотива»

В «Локомотиве» может произойти смена гендиректора клуба, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, в качестве замены Владимира Леонченко, который занимает этот пост на данный момент, рассматривается кандидатура Дмитрия Ульянова. До этого Ульянов работал на аналогичной должности в «Химках».

Леонченко занимает пост гендиректора клуба «Локомотивв» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб занимает 14-е место в таблице РПЛ.