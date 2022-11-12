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12 ноября, 23:54

Тикнизян — о конфликте с болельщиком: «Это обычная реакция настоящего мужчины»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал эпизод, который привел к конфликту с болельщиками.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Тинкизян в грубой и резкой форме общается с болельщиков.

— У вас была дискуссия с болельщиками. Что вы сказали бы тому болельщику сейчас?

— Конкретно тому болельщику ничего не сказал бы. Я извинился перед теми людьми, которые ждали автографа или футболки, я поступил не правильно, не как профессионал. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. И, когда обычного человека оскорбляют, то у меня идет реакция, каким бы терпеливым я не был, потому что оскорблять себя и моих близких не позволю никому, в отличие от моей игры. Это обычная реакция настоящего мужчины. Рад был, что меня кто-то поддержал и были свидетелями того, с чего это началось. Я каждый раз, когда у меня есть настроение, выхожу к болельщикам и благодарю их за поддержку. Сейчас пойду к ним фотографироваться, чтобы хотя бы после этого у них появилась улыбка на лице.

— Если посмотреть на турнирную таблицу и посмотреть на местоположение ЦСКА и «Локомотива», то не жалеете, что полгода назад ушли из ЦСКА?

— Нет ни одного дня, чтобы я жалел о своем уходе из ЦСКА. В «Локомотиве» я играю всегда. У меня хорошее отношение с товарищами и с руководством. Верю в лучшее. Не хочу сравнивать клубы, потому что ЦСКА — это прошлое.

— Есть мысли о первой лиге?

— Таких мыслей нет. Есть мысли об РПЛ и здесь мы останемся. Твердо и четко.

— Когда вы говорили с болельщиками, то сказали набрать терпения на 3-5 матчей. Весной можно выдать успешную серию.

— Не хочу строить планы. Я буду верить, надеяться и работать. Увидим ли мы эту серию весной? Дай бог.

Напомним что железнодорожники, набрав 13 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
12
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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 12
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Оренбург

 11
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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