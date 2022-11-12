Тикнизян — о конфликте с болельщиком: «Это обычная реакция настоящего мужчины»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал эпизод, который привел к конфликту с болельщиками.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Тинкизян в грубой и резкой форме общается с болельщиков.

— У вас была дискуссия с болельщиками. Что вы сказали бы тому болельщику сейчас?

— Конкретно тому болельщику ничего не сказал бы. Я извинился перед теми людьми, которые ждали автографа или футболки, я поступил не правильно, не как профессионал. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. И, когда обычного человека оскорбляют, то у меня идет реакция, каким бы терпеливым я не был, потому что оскорблять себя и моих близких не позволю никому, в отличие от моей игры. Это обычная реакция настоящего мужчины. Рад был, что меня кто-то поддержал и были свидетелями того, с чего это началось. Я каждый раз, когда у меня есть настроение, выхожу к болельщикам и благодарю их за поддержку. Сейчас пойду к ним фотографироваться, чтобы хотя бы после этого у них появилась улыбка на лице.

— Если посмотреть на турнирную таблицу и посмотреть на местоположение ЦСКА и «Локомотива», то не жалеете, что полгода назад ушли из ЦСКА?

— Нет ни одного дня, чтобы я жалел о своем уходе из ЦСКА. В «Локомотиве» я играю всегда. У меня хорошее отношение с товарищами и с руководством. Верю в лучшее. Не хочу сравнивать клубы, потому что ЦСКА — это прошлое.

— Есть мысли о первой лиге?

— Таких мыслей нет. Есть мысли об РПЛ и здесь мы останемся. Твердо и четко.

— Когда вы говорили с болельщиками, то сказали набрать терпения на 3-5 матчей. Весной можно выдать успешную серию.

— Не хочу строить планы. Я буду верить, надеяться и работать. Увидим ли мы эту серию весной? Дай бог.

Напомним что железнодорожники, набрав 13 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.