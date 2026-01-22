Титов заявил, что ветераны «Спартака» могут помочь руководству красно-белых

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о коммуникации с руководством красно-белых.

— Нет ли у вас опасений, что «Спартак» теряет свою идентичность?

— Наоборот! К нам, к ветеранам, наконец-то повернулись лицом. Это очень приятно. Есть коммуникация, мы находим общий язык, принимаем участие в мероприятиях на уровне руководства. Лед тронулся.

— А руководство «Спартака» обращается к совету ветеранов по каким-либо рабочим моментам клуба?

— Конечно, мы общаемся на хорошем уровне. Например, под конец года сыграли в составе команды руководства клуба против журналистов. Мне нравится, когда сохраняется взаимодействие. Мы, ветераны, не требуем, что надо сделать так или иначе. Руководство само знает, как поднять «Спартак» на новый уровень. Но различные встречи с нами показывают, что мы можем помочь в каких-то вопросах. У нас много друзей, в том числе и среди фанатов, — сказал Титов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.