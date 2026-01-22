Агент Сауся сообщил о переговорах со «Спартаком» по трансферу футболиста

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Спартак».

Ранее о трансфере сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, калининградцы приняли предложение по 22-летнему футболисту в размере 350 миллионов рублей.

«Переговоры идут», — сказал Талаев «СЭ».

Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.