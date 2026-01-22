Источник: Саусь перейдет из «Балтики» в «Спартак» за 350 миллионов рублей

Защитник «Балтики» Владислав Саусь станет игроком «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, калининградцы приняли предложение красно-белых в размере 350 миллионов рублей, которое «Спартак» прислал 22 января.

Саусь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 миллиона евро.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах. «Балтика» идет пятой в турнирной таблице — 35 очков.