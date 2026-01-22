Титов: «В «Спартаке» нет россиян уровня Павлюченко или Дзюбы в их лучшие годы»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» предположил, за какое место обязан бороться текущий состав красно-белых.

«Сегодня погоду делают иностранцы. Нет россиян уровня Павлюченко или Дзюбы в их лучшие годы. Но по составу «Спартак» должен быть, как минимум, в тройке. Были провальные матчи, но я оптимист, верю, что Кубок мы должны брать. Хотя бы постараться. Финансовая составляющая — это хорошо, но трофеи мотивируют. Очень важно иметь возможность в один момент рассказать своим детям, что и когда ты выиграл», — сказал Титов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.