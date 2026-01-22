Титов: «В «Спартаке» есть игроки, которых в команде быть не должно»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил необходимость усиления красно-белых в зимнее трансферное окно.

«У «Спартака» есть обойма, нужно только точечное усиление. При этом в «Спартаке» сейчас есть игроки, которых в команде быть не должно. Обойдусь без фамилий, но, если клуб решил, что они нужны... Пришел новый тренер, которому нужно присмотреться, есть время на знакомство. Сейчас менять ничего не надо. Но в следующее трансферное окно это сделать необходимо. Мы видим, что «Зенит», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА усиливаются — у всех чемпионские амбиции. И «Спартаку» нужно точечно брать мастеров. Хотя и не за 20 миллионов евро в наше непростое время. Можно дать шанс своим воспитанникам. И главное — не упустить тех, кто делает сегодня погоду. Есть 3-4 игрока, без которых сегодняшний «Спартак» сложно представить», — сказал Титов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.