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22 января, 11:35

Титов: «В «Спартаке» есть игроки, которых в команде быть не должно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил необходимость усиления красно-белых в зимнее трансферное окно.

«У «Спартака» есть обойма, нужно только точечное усиление. При этом в «Спартаке» сейчас есть игроки, которых в команде быть не должно. Обойдусь без фамилий, но, если клуб решил, что они нужны... Пришел новый тренер, которому нужно присмотреться, есть время на знакомство. Сейчас менять ничего не надо. Но в следующее трансферное окно это сделать необходимо. Мы видим, что «Зенит», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА усиливаются — у всех чемпионские амбиции. И «Спартаку» нужно точечно брать мастеров. Хотя и не за 20 миллионов евро в наше непростое время. Можно дать шанс своим воспитанникам. И главное — не упустить тех, кто делает сегодня погоду. Есть 3-4 игрока, без которых сегодняшний «Спартак» сложно представить», — сказал Титов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Егор Титов.«В «Спартаке» есть игроки, которых в команде быть не должно». Интервью Титова
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Егор Титов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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