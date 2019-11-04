Егор Шамов: «Подошли в хорошей форме к «Спартаку»

Голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов поделился впечатлениями от игры 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0).

— Нельзя останавливаться на этом. Буду работать дальше, — сказал Шамов в эфире «Матч Премьер».

Волнение присутствовало. Но подошли в хорошей форме к «Спартаку», разобрали соперника, выбрали правильные тактику. Все молодцы.

Конкуренция всегда помогает. У нас трое сильных вратарей. А кого выберет, то все зависит от тренера. Нам остается только работать.

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