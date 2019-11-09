Эдуардо Докампо: «Отсутствие Коновалова? Всегда есть футболисты, готовые заменить любого партнера»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча пройдет в Казани, начало — в 14:00 по московскому времени.
— «Рубин» не забивает в трех матчах подряд. Чего не хватает команде?
—Надеюсь, мы станем забивать и попадать в створ, — сказал Докампо в эфире канала «Матч премьер».
— У «Рубина» нет голов после угловых. Работаете над этим?
— Конечно, мы всегда работаем над всеми моментами игры.
— Насколько тяжело будет заменить Коновалова?
— Это всегда зависит от игры команды, всегда есть футболисты, готовые заменить любого партнера. Сегодня будет играть там в середине Подберезкин, Могилевец и Зуев. Они готовы.
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