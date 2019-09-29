Эдуардо Докампо: «Не нужно что-то кардинально менять, нужно только учесть наши ошибки»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с «Уфой» рассказал о нынешнем состоянии казанцев.

— Мы уже отошли от матча Кубка России, — заявил Докампо в эфире «Матч Премьер». — Теперь у нас новая игра, новая возможность выиграть. Как и болельщики, мы очень ждем матчей с «Уфой» и «Тамбовом». Мы хотим обыграть их и будем показывать хорошую игру. Не нужно что-то кардинально менять, нужно только учесть наши ошибки, исправить их и все будет нормально.

«Уфа» очень агрессивная команда, с ними будет тяжело, ведь у них хорошее настроение, они выиграли у топ-команд. Но им придется попотеть, чтобы обыграть нас.

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