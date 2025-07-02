Сперцян: «Я заранее решил, что понесу кубок Галицкому в случае победы»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал «СЭ» об эмоциях владельца клуба Сергея Галицкого после победы в РПЛ.
«Я заранее решил, что понесу кубок Сергею Николаевичу в случае победы. Какими были его эмоции? Он радовался. У него, думаю, тоже было шоковое состояние. Мы все осознаем это чуть позже. Наворачивались ли у него слезы? Конечно!» — сказал Сперцян «СЭ».
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».
Новости