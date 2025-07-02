Кордоба — о победе в РПЛ: «Матч, который мы ждали и чемпионство, к которому долго шли»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» высказался о победе «быков» в прошлом сезоне РПЛ.

«Краснодар» дал мне очень много хорошего. Я рад быть здесь. В день чемпионства я был с семьей. Очень счастлив. Это был матч, который мы ждали и чемпионство, к которому долго шли. Сможем ли побороться за титул в следующем сезоне? Порадуемся этой победе, а потом увидим», — сказал Кордоба «СЭ».

32-летний колумбиец в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «быков» в РПЛ.