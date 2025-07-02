Сперцян признался, что расстроен уходом Смолова из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» высказался об уходе нападающего Федора Смолова.

«Я с Федей на связи. Он много помогал и подсказывал, создавал атмосферу в команде, поддерживал, делился опытом. Мы с ним остаемся на связи. Я расстроился, что он ушел. Газинский тоже, кстати, атмосферный парень! Стиль одежды игроков «Краснодара» станет хуже? Федя стильный парень, но в Краснодаре ходит только в Nike», — сказал Сперцян «СЭ».

«Краснодар» в конце мая объявил об уходе 35-летнего форварда. Он вернулся в команду летом 2024 года. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Смолов также играл в московском «Динамо», «Локомотиве», «Сельте», «Урале», «Анжи» и «Фейеноорде».