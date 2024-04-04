Мор: «Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо». Видно, что у команды сейчас большие проблемы. На «Динамо» может не хватить эмоций после домашнего матча с «Зенитом». А «Спартак» и без того не забивает в лиге. «Динамо» в Кубке сыграло во вторник, выпустили второй состав, из основы только несколько человек вышло на замену, так что они подойдут к «Спартаку» в хорошей форме, плюс на день больше отдыха», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч между командами пройдет 7 апреля и начнется в 19.30 мск. На данный момент бело-голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 32 балла и располагаются на шестой позиции.