Форвард «Балтики» Гузина получил повреждение крестообразной связки
Нападающему «Балтики» Гедеону Гузине диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба клуба.
В настоящее время медицинский штаб калининградцев определяется с тактикой лечения форварда.
«Желаем сил и скорейшего возвращения на поле! Геда, наши мысли с тобой!» — говорится в сообщении «Балтики».
30-летний босниец получил травму в первом матче против ЦСКА (0:1) в 1/2 финала FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Балтика»
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|16:30
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|6.04
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|
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|
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