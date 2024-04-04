Форвард «Балтики» Гузина получил повреждение крестообразной связки

Нападающему «Балтики» Гедеону Гузине диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба клуба.

В настоящее время медицинский штаб калининградцев определяется с тактикой лечения форварда.

«Желаем сил и скорейшего возвращения на поле! Геда, наши мысли с тобой!» — говорится в сообщении «Балтики».

30-летний босниец получил травму в первом матче против ЦСКА (0:1) в 1/2 финала FONBET Кубка России.