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Сегодня, 22:26

Форвард «Балтики» Гузина получил повреждение крестообразной связки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающему «Балтики» Гедеону Гузине диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба клуба.

В настоящее время медицинский штаб калининградцев определяется с тактикой лечения форварда.

«Желаем сил и скорейшего возвращения на поле! Геда, наши мысли с тобой!» — говорится в сообщении «Балтики».

30-летний босниец получил травму в первом матче против ЦСКА (0:1) в 1/2 финала FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Балтика»
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3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
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 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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