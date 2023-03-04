Эдуард Мор: «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом» Джикии и Чернова»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, чего не хватало красно-белым для победы над «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

— «Спартак» выглядел в матче с «Уралом» очень хорошо, — считает Мор. — «Урал» — сейчас одна из лучших команд в России: организована, мобилизована, знает, как действовать против «Спартака». Моментов «Спартак» создал очень много для такого единоборства. Если посчитать касания, которые сделали красно-белые в чужой штрафной, наверное, будет какой-то рекорд.

— «Спартак» в атаке сыграл прекрасно. А в обороне?

— Индивидуальные ошибки в обороне решили исход матча. Сказалось, что не было Джикии и Чернова. Тот футбол, в который играет «Спартак», подразумевает, что защитники должны обладать сильными индивидуальными качествами. И сыгранность в этой линии нужна. Потому что «Спартак» обороняется качеством, а не количеством. Когда это качество теряется, команда пропускает голы.

— Ошибки и кадровые потери входят в цену тактики?

— Можно и так сказать. «Спартак» играет в давление, крайние защитники — в атаке, опорные — в атаке, поэтому любой «привоз», промах может обернуться голом. «Спартак» сыграл с «Уралом» даже лучше, чем я ожидал. Но индивидуальные ошибки сказались. И невезение.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.