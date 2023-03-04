Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о смерти переводчика команды Мурата Сасиева.

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала. Этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве». Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов в эфире канала «Матч Премьер».

Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.