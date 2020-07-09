Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал «СЭ» разбирательство, инициированное в комитете по этике РФС, из-за письма совета директоров красно-белых по поводу слов генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

— Азмун с Дзюбой переборщили и вышли за грань юмора, но у них после завоевания чемпионства голова не работала, — считает Мор. — Естественно, это была шутка и ничего больше. Медведев также попытался перевести в юмор. Его слова относительно матча «Зенита» со «Спартаком» я бы также расценивал это как шутку, которая не должна вызывать разбирательства в комитете по этике. Высказывание директора «Зенита» создало дополнительный ажиотаж к полуфиналу Кубка, и со стороны «Спартака» могли отреагировать креативно, а не писать письмо.

— Леонид Федун утверждает, что слова Медведева возмутили многих людей. Они действительно могли обидеть до глубины души?

— Обижаются дети или не девочки, а не взрослые уверенные в себе мужчины. Сильный человек или команда не будут обижаться. Эти же слова можно использовать для мотивации футболистов. Нужно выйти, обыграть, и вся эта тема развернется в обратную сторону.

— Нынешнему «Спартаку» по силам выбить чемпиона из Кубка России?

— Конечно. Главное, чтобы судейство было адекватным. В матчах «Зенита» все решения в его пользу, а когда играет «Спартак» — в пользу соперника такие же ситуации. Если такая же тенденция сохранится в Питере, шансов у москвичей не будет, ведь «Зенит» и так сильнейшая команда чемпионата. Уверен, что ажиотаж будет подогрет настолько, что арбитру придется судить справедливо. В Кубке может случиться все что угодно. Над «Зенитом» будет довлеть результат, потому что от питерцев все ожидают победы, а «Спартаку» терять уже нечего. Можно одной игрой развернуть весь сезон в другую сторону и завоевать трофей.

— Смена гендиректора даст красно-белым дополнительный стимул?

— Возможно. С одной стороны, кажется, что Федун поторопился. С другой кажется, что такая встряска пойдет на пользу команде. Тренер и футболисты и беспокоятся за свои места, поэтому должны показать максимум. Желание победить должно быть запредельное. Главное, чтобы не перегорели.

После матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4) в сети появилось видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев в интервью ТАСС заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака». (Евгений Белоусов)