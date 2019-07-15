18:48 | Футбол — РПЛ

Эдер выйдет с первых минут у "Локомотива" на игру с "Рубином". Смолов – вне заявки

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"Локомотив" определился со стартовым составом на матч первого тура чемпионата России с "Рубином", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, начало –в 20.00 (мск).

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Живоглядов, Чорлука, Мурилло, Рыбус – Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лапшов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.

Локомотив - Рубин

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