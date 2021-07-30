Чистяков — о полноценном переходе в «Зенит»: «Это была моя мечта с детства»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от полноценного пребывания в основном составе команды.
— Я очень счастлив! — сказал Чистяков. — И, может быть, до конца не осознаю до сих пор, что я играю в «Зените». Это была моя мечта с детства. Когда я только приехал в Санкт-Петербург, то не мог себе и представить, что окажусь именно в главной команде. На сегодняшний день я живу моментом, и я очень счастлив! Приятно защищать цвета клуба и города, который я люблю.
— Какие у тебя ожидания от нового сезона?
— Хочу добиться максимальных результатов с «Зенитом». Ожидания от этого сезона самые большие. Хочется выиграть чемпионат и Кубок России, а также выступить в Лиге чемпионов максимально достойно для нас и для города.
В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. В начале июня футболист заключил с сине-бело-голубыми трехлетний контракт.
(Евгений Черепанов)
Методология
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