Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым

Нападающий "Зенита" ​Артем Дзюба рассказал, кого выберет между Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

- Трудно cказать, с Мамаевым мы были знакомы раньше, а с Кокорой играли за "Зенит", давай Кокорин - 51%, Мамаев - 49%.

Кокорин и Мамаев отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, 10 августа сыграли в матче с командой ПФЛ "Салют" и победили со счетом 4:2

Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме. Достоевский, футбол, сигареты

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