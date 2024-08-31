«Спартак» — «Рубин: Вуячича увезли на электромобиле после единоборства с Денисовым

Полузащитник «Рубина» Игор Вуячич получил травму в матче против «Спартака» в 7-м туре РПЛ.

На 29-й минуте Вуячич получил повреждение после подката Даниила Денисова. Защитник «Спартака» получил желтую карточку. В итоге черногорец не сумел самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».