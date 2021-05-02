Дзюба про чемпионство «Зенита»: «Теперь не все в Уфу поедут»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после разгрома «Локомотива» (6:1) и победы в чемпионате России.

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой».

— Да я думал, что не будет столько эмоций. Внутри чувство выполненного долга, — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба. — С нетерепением ждали матча с «Локомотивом», потому что 11 побед подряд это внушительно. «Локомотив» набрал ход, и остановить его так, дорогого стоит. Они вышли сильнейшим составом. 6:1 — это реально круто.

-Насколько принципиально стать чемпионом дома?

— Два раза это не удавалось, а сейчас святое дело победить дома при своих болельщиках. Атмосфера просто восхитительная, вандерфульная. Дорогого стоит. Спасибо болельщикам, спасибо городу. Это приятный праздник стать чемпионом дома, без всяких качелей. Теперь не все в Уфу поедут (смеется).