Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах в Австрии

Форвард «Зенита» Артем Дзюба присоединился к команде, сообщает 6 июля официальный Twitter сине-бело-голубых. Команда находится на сборе в Австрии.

Дзюба с нами! ??



Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии. pic.twitter.com/kMw4CGy0an — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 6, 2021

Футболист ранее выступал за сборную России на Евро-2020. В трех матчах он забил один мяч — с пенальти в ворота сборной Дании (1:4).

Россия на Евро-2020 не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.