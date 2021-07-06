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Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах в Австрии

19:56
Артем Дзюба (слева). Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба (слева). Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба присоединился к команде, сообщает 6 июля официальный Twitter сине-бело-голубых. Команда находится на сборе в Австрии.

Футболист ранее выступал за сборную России на Евро-2020. В трех матчах он забил один мяч — с пенальти в ворота сборной Дании (1:4).

Россия на Евро-2020 не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.

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Евгений Петров все материалы автора

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