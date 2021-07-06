Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах в Австрии
19:56
Форвард «Зенита» Артем Дзюба присоединился к команде, сообщает 6 июля официальный Twitter сине-бело-голубых. Команда находится на сборе в Австрии.
Дзюба с нами! ??— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 6, 2021
Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии. pic.twitter.com/kMw4CGy0an
Футболист ранее выступал за сборную России на Евро-2020. В трех матчах он забил один мяч — с пенальти в ворота сборной Дании (1:4).
Россия на Евро-2020 не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.
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