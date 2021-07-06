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Мухин: «Был удивлен, что 6-й номер в ЦСКА свободен»

21:13
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о решении выступать под 6-м номером, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий.

«Спрашивали у Березуцкого через пресс-службу о 6-м номере. Знал, конечно, что он играл под этим номером. Был удивлен, что он свободен», — приводит слова Мухина пресс-служба клуба.

«Локомотив» 28 мая объявил о переходе Мухина в ЦСКА. Контракт рассчитан на пять лет.

В сезоне-2020/21 19-летний полузащитник провел 10 матче в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=W6NlnX8y3v4

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