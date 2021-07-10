Агент рассказал, какие у Лунева еще были варианты, кроме «Байера»

Агент вратаря Андрея Лунева Денис Сарсания в интервью «СЭ» рассказал о других вариантах продолжения карьеры. Вратарь, у которого закончился контракт с «Зенитом», заключил двухлетнее соглашение с «Байером».

— Были другие варианты?

— Чем дальше, тем их появлялось больше. Конкретика была от «Мальорки», турецкого клуба «Адана Демирспор», из английского чемпионшипа — от «Мидлсбро». Буквально вчера звонили из «Дженоа». Но «Байер» — тот вариант, который оказался наиболее интересным.

— Не было мысли пойти в клуб попроще, зато с твердым место в стартовом составе?

— Нет, это даже не обсуждалось. Лунев на сто процентов уверен в своих силах.

Полностью интервью Дениса Сарсании