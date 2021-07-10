Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент рассказал, какие у Лунева еще были варианты, кроме «Байера»

02:05
Андрей Лунев. Фото Instagram
Андрей Лунев. Фото Instagram

Агент вратаря Андрея Лунева Денис Сарсания в интервью «СЭ» рассказал о других вариантах продолжения карьеры. Вратарь, у которого закончился контракт с «Зенитом», заключил двухлетнее соглашение с «Байером».

Андрей Лунев.«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня". Сарсания — о переходе Лунева

— Были другие варианты?

— Чем дальше, тем их появлялось больше. Конкретика была от «Мальорки», турецкого клуба «Адана Демирспор», из английского чемпионшипа — от «Мидлсбро». Буквально вчера звонили из «Дженоа». Но «Байер» — тот вариант, который оказался наиболее интересным.

— Не было мысли пойти в клуб попроще, зато с твердым место в стартовом составе?

— Нет, это даже не обсуждалось. Лунев на сто процентов уверен в своих силах.

Полностью интервью Дениса Сарсании

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Читайте также

«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за третий поединок на UFC 264
«Я понимал, что мое время на исходе». Письмо вратаря, которого Василевский выжил из «Тампы»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд