Агент рассказал, какие у Лунева еще были варианты, кроме «Байера»
02:05
Агент вратаря Андрея Лунева Денис Сарсания в интервью «СЭ» рассказал о других вариантах продолжения карьеры. Вратарь, у которого закончился контракт с «Зенитом», заключил двухлетнее соглашение с «Байером».
— Были другие варианты?
— Чем дальше, тем их появлялось больше. Конкретика была от «Мальорки», турецкого клуба «Адана Демирспор», из английского чемпионшипа — от «Мидлсбро». Буквально вчера звонили из «Дженоа». Но «Байер» — тот вариант, который оказался наиболее интересным.
— Не было мысли пойти в клуб попроще, зато с твердым место в стартовом составе?
— Нет, это даже не обсуждалось. Лунев на сто процентов уверен в своих силах.
Читайте также
«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю