Нападающий "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". После гола форвард продемонстрировал специальную футболку, на которой было написано: "С днем рождения, сынок!".
🔥 Артём Дзюба врывается в бомбардирскую гонку. 8-й гол форварда "Зенита"
📺 Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/2DWLaIGhRa
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 апреля 2019 г.
🔥 Артём Дзюба врывается в бомбардирскую гонку. 8-й гол форварда "Зенита"
📺 Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/2DWLaIGhRa
ДЗЮБА!!!! pic.twitter.com/Nljs6cGke6
– королева ничьих 👑 (@denis__smolov) 24 апреля 2019 г.
ДЗЮБА!!!! pic.twitter.com/Nljs6cGke6
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