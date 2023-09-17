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Сегодня, 19:43

Дзюба порвал на себе футболку во время матча с «Оренбургом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба разорвал на себе футболку в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

В одном из эпизодов защитник оренбуржцев Михаил Сиваков надорвал майку форварду со стороны левого бока.

После этого Дзюба отправился за другой футболкой за пределы поля. Во время этого он окончательно разорвал майку и скинул ее с себя, а затем надел другую.

Позднее в другом эпизоде, в котором Дзюба боролся за мяч с полузащитником «Оренбурга» Матиасом Пересом, один из судей крикнул футболисту оренбуржцев: «Не трогай его! У него второй майки нет!»

Артем Дзюба и&nbsp;Брайан Мансилья. «Локомотив» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Оренбург

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Кузьмин

Балтика

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
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