Семак пошутил над трансфером Изидора в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) прокомментировал трансфер Вильсона Изидора. 9 сентября сине-бело-голубые арендовали игрока у «Локомотива».

— Александр Медведев недавно говорил, что в «Зените» ждут сенсационный трансфер. Правильно понимаем, что сенсационным трансфером назвали переход Вильсона Изидора?

— Нет. Я думаю, Александр Иванович имел в виду Барбоскина, которого удалось подписать (улыбается), — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В матче с «Рубином» Изидор забил дебютный гол.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.