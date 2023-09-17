Семак: «В чем «Рубин» силен — стандартные положения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) оценил игру казанской команды.

«В чем «Рубин» силен — стандартные положения. Эти ауты и угловые, которые были — это основная опасность, которая исходила для нас. В целом, справились, за исключением небольших моментов, где сыграли не так, как нам хотелось бы. Во втором тайме смогли забить хорошие мячи: и в быстрой атаке, и после фланговой атаки, достаточно цельная, хорошая и трудовая победа. Отмечать ее нет времени, уже через два дня следующая выездная игра на Кубок. Будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.

24 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».