Семак: «В чем «Рубин» силен — стандартные положения»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) оценил игру казанской команды.
«В чем «Рубин» силен — стандартные положения. Эти ауты и угловые, которые были — это основная опасность, которая исходила для нас. В целом, справились, за исключением небольших моментов, где сыграли не так, как нам хотелось бы. Во втором тайме смогли забить хорошие мячи: и в быстрой атаке, и после фланговой атаки, достаточно цельная, хорошая и трудовая победа. Отмечать ее нет времени, уже через два дня следующая выездная игра на Кубок. Будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.
24 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1