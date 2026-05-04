Дзюба получил мышечную травму в матче с «Краснодаром» и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба получил мышечную травму в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1), сообщает пресс-служба тольяттинцев.

На 53-й минуте встречи футболист из-за повреждения не смог продолжить игру и был заменен.

В понедельник, 4 мая 37-летний футболист прошел дополнительное медицинское обследование, которое выявило у него мышечное повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления не уточняются.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 россиянин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.