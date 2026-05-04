Мамаев уверен, что Кокорин сможет приносить пользу в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о том, сможет ли Александр Кокорин продолжить карьеру в РПЛ.

Ранее генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, что Кокорин покинет клуб по окончании сезона-2025/26.

«Все возрастные ребята, которые продолжают карьеру, приносят пользу своим клубам. Артем Дзюба и Игорь Акинфеев — яркие тому примеры. Думаю, если Саша примет решение продолжать, значит, чувствует в себе силы. С его уровнем футбольного мастерства он точно принесет пользу. Я считаю, если Саша продолжит карьеру, он, безусловно, будет руководствоваться тем, что это будет за предложение и сможет ли он там приносить пользу. Если примет какое-то из предложений — значит, он будет уверен в том, что принесет пользу», — сказал Мамаев «СЭ».

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. За это время на его счету 112 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 17 результативными передачами. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 20 матчах и не отличился результативными действиями.

Кроме «Ариса», 35-летний россиянин за карьеру играл в «Фиорентине», «Спартаке», «Зените», «Сочи», московском «Динамо» и «Анжи».

(Давид Петросян)