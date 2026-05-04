Мамаев уверен, что Кокорин сможет приносить пользу в РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о том, сможет ли Александр Кокорин продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, что Кокорин покинет клуб по окончании сезона-2025/26.
«Все возрастные ребята, которые продолжают карьеру, приносят пользу своим клубам. Артем Дзюба и Игорь Акинфеев — яркие тому примеры. Думаю, если Саша примет решение продолжать, значит, чувствует в себе силы. С его уровнем футбольного мастерства он точно принесет пользу. Я считаю, если Саша продолжит карьеру, он, безусловно, будет руководствоваться тем, что это будет за предложение и сможет ли он там приносить пользу. Если примет какое-то из предложений — значит, он будет уверен в том, что принесет пользу», — сказал Мамаев «СЭ».
Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. За это время на его счету 112 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 17 результативными передачами. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 20 матчах и не отличился результативными действиями.
Кроме «Ариса», 35-летний россиянин за карьеру играл в «Фиорентине», «Спартаке», «Зените», «Сочи», московском «Динамо» и «Анжи».
(Давид Петросян)
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0