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4 мая, 19:00

РПЛ 2025/2026 — расписание матчей 29-го тура чемпионата России

29-й тур чемпионата России по футболу стартует 10 мая
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Матчи 29-го тура чемпионата России состоятся в воскресенье, 10 мая, и в понедельник, 11 мая.

Расписание матчей 29-го тура чемпионата России

Воскресенье, 10 мая

12.30. «Оренбург» — «Крылья Советов»

15.00. «Зенит» — «Сочи»

17.15. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

19.30. «Локомотив» — «Балтика»

Понедельник, 11 мая

13.00. «Акрон» — «Ростов»

15.15. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

17.30. «Спартак» — «Рубин»

20.00. «Динамо» — «Краснодар»

Время начала — московское

За два тура до конца чемпионата лидирует действующий чемпион «Краснодар», набравший 63 очка. На второй строчке турнирной таблицы располагается «Зенит» (62 очка), третьим идет «Локомотив» (50 очков).

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«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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