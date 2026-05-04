РПЛ 2025/2026 — расписание матчей 29-го тура чемпионата России

Матчи 29-го тура чемпионата России состоятся в воскресенье, 10 мая, и в понедельник, 11 мая.

Расписание матчей 29-го тура чемпионата России

Воскресенье, 10 мая

12.30. «Оренбург» — «Крылья Советов»

15.00. «Зенит» — «Сочи»

17.15. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

19.30. «Локомотив» — «Балтика»

Понедельник, 11 мая

13.00. «Акрон» — «Ростов»

15.15. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

17.30. «Спартак» — «Рубин»

20.00. «Динамо» — «Краснодар»

Время начала — московское

За два тура до конца чемпионата лидирует действующий чемпион «Краснодар», набравший 63 очка. На второй строчке турнирной таблицы располагается «Зенит» (62 очка), третьим идет «Локомотив» (50 очков).

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