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Дзюба опубликовал список бомбардиров РПЛ: «Когда говорят, что ты уже не тот»

13:42
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал список бомбардиров РПЛ на фоне разговоров о покупке петербургским клубом нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Когда говорят, что ты уже не тот», — написал Дзюба.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Сегодня «СЭ» стало известно, что Сергеев в шаге от перехода в «Зенит» и уже находится в Санкт-Петербурге. Все условия личного контракта с 26-летним футболистом были согласованы.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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