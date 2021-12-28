Дзюба опубликовал список бомбардиров РПЛ: «Когда говорят, что ты уже не тот»
13:42
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал список бомбардиров РПЛ на фоне разговоров о покупке петербургским клубом нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«Когда говорят, что ты уже не тот», — написал Дзюба.
Сегодня «СЭ» стало известно, что Сергеев в шаге от перехода в «Зенит» и уже находится в Санкт-Петербурге. Все условия личного контракта с 26-летним футболистом были согласованы.
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