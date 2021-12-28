Агаларов отправится на сборы вместе с «Уфой»
14:44
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, поедет ли Гамид Агаларов на сборы с клубом.
«Конечно, он поедет на сборы с клубом. Гамид — футболист «Уфы». Он 7 числа будет на медосмотре, а потом сразу поедет на сборы», — сказал Газизов «СЭ».
В текабре в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны российских и европейских клубов. В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 20 матчей за уфимцев, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до конца декабря 2022-го.
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