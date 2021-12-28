Агаларов отправится на сборы вместе с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, поедет ли Гамид Агаларов на сборы с клубом.

«Конечно, он поедет на сборы с клубом. Гамид — футболист «Уфы». Он 7 числа будет на медосмотре, а потом сразу поедет на сборы», — сказал Газизов «СЭ».

В текабре в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны российских и европейских клубов. В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 20 матчей за уфимцев, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до конца декабря 2022-го.