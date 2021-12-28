Понсе может сменить «Спартак» на «Дженоа»
13:23
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в зимнее трансферное окно может перейти в «Дженоа», информирует Tuttosport.
Также итальянский клуб помимо Понсе в линию атаки рассматривает Йоргена Страд-Ларсена из «Гронингена», Жордан Сибачо из «Янг Бойз» и Игнасио Пусетто из «Удинезе».
Контракт 24-летнего аргентинца рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.
В этом сезоне РПЛ Понсе провел семь матчей и забил четыре мяча.
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