Понсе может сменить «Спартак» на «Дженоа»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в зимнее трансферное окно может перейти в «Дженоа», информирует Tuttosport.

Также итальянский клуб помимо Понсе в линию атаки рассматривает Йоргена Страд-Ларсена из «Гронингена», Жордан Сибачо из «Янг Бойз» и Игнасио Пусетто из «Удинезе».

Контракт 24-летнего аргентинца рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Понсе провел семь матчей и забил четыре мяча.