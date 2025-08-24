ЦСКА — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
ЦСКА обыграл «Акрон» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:1.
Полузащитник Матеус Алвес открыл счет ударом из штрафной. Хавбек Кирилл Глебов удвоил преимущество армейцев, первым успев на добивание.
Нападающий Артем Дзюба сократил отставание гостей на 34-й минуте.
Во втором тайме полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти.
6-я минута. Матеус Алвес — 1:0
19-я минута. Глебов — 2:0
34-я минута. Дзюба — 2:1
59-я минута. Обляков — с пенальти — 3:1
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|
2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
8
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
9
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|
14
|Динамо Мх
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|1 : 1
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|2 : 1
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|2 : 1
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|2 : 0
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|2 : 1
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|18
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|18
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
