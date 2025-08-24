Футбол
24 августа 2025, 19:27

ЦСКА — «Акрон»: видео голов матча РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес открывает счет в матче с «Акроном».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА обыграл «Акрон» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:1.

Полузащитник Матеус Алвес открыл счет ударом из штрафной. Хавбек Кирилл Глебов удвоил преимущество армейцев, первым успев на добивание.

Нападающий Артем Дзюба сократил отставание гостей на 34-й минуте.

Во втором тайме полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти.

6-я минута. Матеус Алвес — 1:0

19-я минута. Глебов — 2:0

34-я минута. Дзюба — 2:1

59-я минута. Обляков — с пенальти — 3:1

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Акрон».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Акрон
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Крылья» — «Краснодар», «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев
ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
Казарцев в матче ЦСКА — «Акрон» ошибочно назначил пенальти в ворота тольяттинцев
Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч
«Локомотив» мощно стартовал. Но если не научится обыгрывать середняков — ничего не получится
В «Динамо» прокомментировали победу над «Пари НН»: «Надо улучшать текущий результат»
  • Динамов

    Краснодар только внутрироссийский уровень, в ЛЧ он со своим "футболом" будет беспомощен.

    24.08.2025

  • Сергей Васин

    Браво армейцы,с победой!!!

    24.08.2025

  • Чернобог

    А как же Краснодар?

    24.08.2025

  • Динамов

    ЦСКА великолепен по меркам нынешней чудовищно убогой РПЛ, настоящий клуб уровня Лиги Чемпионов, первый в России клуб такого уровня качества игры со времён Спартака Олега Романцева!

    24.08.2025

    • ЦСКА дома обыграл «Акрон», у 19-летнего Глебова гол плюс пас

    Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА
