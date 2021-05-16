Грулева переполняют эмоции после победы над ЦСКА
22:17
Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (3:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
«Меня переполняют эмоции, — сказал Грулев в интервью Youtube-каналу «Динамо» 16 мая. — Классная победа, классный результат. Хорошо, что забил. Очень счастлив принести пользу команде. Хотелось бы, конечно, больше таких игр. Будем стараться, работать для этого.
Установка была как обычно: активно входить в игру, создавать моменты, а также отрабатывать в обороне. У меня была мотивация — ко мне приехали мои родные и близкие из Кемерово. Хотел их порадовать. Отлично, что получилось".
Грулев в этой игре сделал дубль. Еще один мяч у динамовцев забил Арсен Захарян.
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