Грулева переполняют эмоции после победы над ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (3:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Меня переполняют эмоции, — сказал Грулев в интервью Youtube-каналу «Динамо» 16 мая. — Классная победа, классный результат. Хорошо, что забил. Очень счастлив принести пользу команде. Хотелось бы, конечно, больше таких игр. Будем стараться, работать для этого.

Установка была как обычно: активно входить в игру, создавать моменты, а также отрабатывать в обороне. У меня была мотивация — ко мне приехали мои родные и близкие из Кемерово. Хотел их порадовать. Отлично, что получилось".

Грулев в этой игре сделал дубль. Еще один мяч у динамовцев забил Арсен Захарян.